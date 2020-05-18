شعر ديفيد بيكهام يبدأ في التساقط.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، بإطلالة أثارت استغراب متابعيه، إذ يبدو وكأنه فقد الكثير من شعر رأسه، خلال ظهوره الأخير في “كوستوولدز”.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فقد التقطت عدسات الباباراتزي صورا للنجم الذي اشتهر بوسامته ومظهره الشاب رغم سنواته الـ45، قرب منزله في جنوب غرب إنجلترا، وأظهرته هذه الصور بملامح تقترب سريعا من الشيخوخة، وبدت التجاعيد واضحة على جبينه ووجهه، وتطاير شعره الكثيف بعد مرور عامين فقط على خضوعه لجراحة “زرع الشعر” عام 2018.

Advertisements

بيكهام، لاعب الوسط ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، يعد من أبرز نجوم كرة القدم، الذين جذبوا الأنظار لهم داخل وخارج الملعب.

بيكهام فاز رفقة “الشياطين الحمر” بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا مرتين، وبدوري أبطال أوروبا في 1999، ثم توج حصيلته من الألقاب بالفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال مديد، وأضاف لخزانة ألقابه أيضا لقبين في الدوري الأمريكي خلال فترة قضاها في أمريكا الشمالية في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي.

ورغم اعتزاله اللعب عام 2013، فإن بيكهام، وهو أب لـ4 ، لا يزال محط الاهتمام الإعلامي، ويملك حصة في نادي إنتر ميامي الأمريكي وحصة أخرى في سالفورد سيتي.