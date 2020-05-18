رياض محرز يرد على اتهامات صحفي فرنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على اتهامه بإثارة خلاف كروي بين المغرب والجزائر والسخرية من جماهير “أسود الأطلس”.

الصحفي الفرنسي، باتريك جولارد، حمل رياض محرز مسئولية نشوب خلاف كروي بين الجزائر والمغرب.. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “محرز يفتعل أزمة كروية جديدة بين الجزائر والمغرب عن غير قصد”.

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محرز عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “شكرا باتريك، لا يوجد أي مشكلة جديدة، فأنا من أم مغربية، والجزائر والمغرب دائما في القلب.. لا يوجد فارق بين الجزائر والمغرب، فقط نحن نفضل أن يكون الفوز من نصيبنا، وليس من نصيب الآخرين”.. وأنهى تعليقه بإيموجي ضاحك دليل على أن التصريحات كانت على سبيل المزاح وليست جادة.

محرز كان قد أثار غضب الجماهير المغربية بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنها لا تفضل عادة انتصار منتخب الجزائر.. وأن الجماهير المغربية مع الكاميرونية والسنغالية، وبنسبة أقل الجماهير التونسية، لا يحبذون انتصارات منتخب الجزائر.

اللاعب كان قد قاد منتخب الجزائر لحصد لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على السنغال بهدف دون رد في البطولة التي نظمتها مصر العام الماضي.