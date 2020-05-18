كورونا يدخل والد المصارع حبيب نور محمدوف في غيبوبة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لا تزال الحالة الصحية لعبد المناف نور محمدوف، والد المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، حرجة للغاية، حسب ما صرح به صديق العائلة، رمضان ربادانوف.
ربادانوف قال بحسب “روسيا اليوم”: لا يزال عبد المناف في المستشفى بموسكو، أصيب 75 بالمئة من رئتيه بفيروس كورونا كما أصيب بجلطة دماغية وخضع لعملية جراحية في الأوعية الدموية، أدخله الأطباء في غيبوبة اصطناعية، ثم أفاق منها.
صديق العائلة أضاف، أن عبد المناف لا يستطيع التحدث، وحالته خطيرة، كلنا نأمل في شفائه.
عبد المناف، كان قد نقل على وجه السرعة قبل أيام، بطائرة خاصة من داغستان إلى المستشفى العسكري في موسكو، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.
والد المصارع الروسي البالغ من العمر 57 عاما، يعد من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.
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