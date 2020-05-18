«الفتى الذهبي» يكشف سر طرد جيرارد بيكيه من «قلعة الشياطين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإنجليزي واين روني، لاعب مانشستر يونانيد السابق، سبب رحيل المدافع الإسباني جيرارد بيكيه عن قلعة “الشياطين الحُمر” لينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني.

روني قال في مقال نشرته صحيفة “صنداي تايمز”، إن أليكس فيرجسون أسطورة تدريب مانشستر يوناتيد قرر أن يتخلص من بيكيه بعد أدائه السيئ أمام بولتون، في موسم 2007-2008.

بيكيه، الذي خرج من ناشئي برشلونة، انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2004، وبقي معه لمدة 4 مواسم تخللتها إعارة لمدة عام إلى ريال سرقسطة الإسباني.

Advertisements

روني أضاف، إن بيكيه تعرض لمضايقات وبلطجة خلال المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع بولتون، مما تسبب في تقديمه أداء سيئا، قبل أن تنتهي المباراة بفوز بولتون بهدف نظيف.

”الفتى الذهبي” أشار إلى أن السير فيرجسون أعرب لاحقا عن ندمه بسبب إصراره على رحيل المدافع الإسباني الشاب، الذي كان وقتها بعمر 21 عاما.. وتابع: “كان بيكيه لاعب شابا وتعرض للمضايقات، وأعتقد أنه عندها قرر فيرجسون أنه لم يكن مناسبا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

بيكيه عاد إلى الفريق الكتالوني عام 2008، وهناك نجح في الانتقام من فريقه القديم بعد أن فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا على حساب “الشياطين الحُمر”، عامي 2009 و2011.