ليونيل ميسي وزوجته في فيديو الـ 113 قبلة قبل نهاية العالم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وزوجته أنتونيلا روكوزو، في تصوير فيديو لأغنية “Antes Que El Mundo Se Acabe” لمغني الراب ريسيدنت.

كلمات الأغنية تقول: “قبل نهاية العالم، يجب علينا التقبيل”، وتظهر قبلة ميسي وزوجته من بين 113 قبلة.

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النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وصديقته ظهرا أيضا في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاهير آخرين، مثل المخرج والكاتب الأمريكي الشهير، بن أفليك، والممثلة الكوبية، آنا دي أرماس، وغيرهما.

ميسي لم يلعب برشلونة ولم تقام دوريات كرة القدم في إسبانيا منذ 12 مارس، عندما أوقف الدوري الإسباني (لاليجا) بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، في البلاد ومن المعروف أن أكثر من 27 ألف إسباني لقوا مصرعهم بسبب المرض.

قائد منتخب التانجو قال في تصريحات له: إن العطلة الطويلة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ستكون “نعمة” بالنسبة لبرشلونة.