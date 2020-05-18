الامارات | اعتقال لاعب تشيلسي.. خرق الحجر الصحي وضرب فتاة بعد تعافيه من كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن البريطانية"، عن اعتقال الشرطة الإنجليزية للاعب فريق تشيلسي كالوم هودسون أودوي، لاختراقه قواعد الحجر الصحي، خصوصاً أن اللاعب سبق وأصيب بفيروس "كورونا" مع بداية انتشار الوباء في مارس الماضي، قبل تعافيه وتماثله للشفاء.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "الشرطة اعتقلت أودوي بعدما خرق قواعد الحجر الصحي، فضلاً عن مشاجرته مع فتاة مما أدى إلى سقوطها وفقدانها الوعي قبل استدعاء الإسعاف لنقلها إلى المستشفى".

ووفقاً للصحيفة، فقد حققت الشرطة الإنجليزية مع جيران هودسون أودوي، لمعرفة أسباب الحادث، وجاء في بلاغ الشرطة، أنهم تلقوا بلاغاً بوجود فتاة مريضة، وتم نلقها إلى المستشفى.

واختتمت "ذا صن" أن نادي تشيلسي لم يصدر أي تعليقٍ على أمر اعتقال اللاعب المحتجز لدى الشرطة الإنجليزية.

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