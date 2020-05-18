الامارات | الإدارة السعودية لنادي نيوكاسل تعرض على زيدان ضعف راتبه للرحيل عن مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة السعودية لنادي نيوكاسل تعرض على زيدان ضعف راتبه للرحيل عن مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الفرنسي زين الدين زيدان إلى قائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل الانجليزي الذي تجري عملية انتقال ملكيته من رجل الأعمال مايك آشلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي مقابل 360 مليون دولار، إذ قدمت إدارة "الماكبايس" عرضاً مغرياً لصاحب المسيرة الكروية المظفرة يتمثل في الحصول على ضعف ما يتقاضاه حالياً مع ناديه ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية إن "نيوكاسل بإدارته السعودية يخطط لإغراء زيدان بمبلغ 25 مليون دولار سنوياً لإقناعه بالتخلي عن مهمة تدريب ريال مدريد والانتقال الى قيادة المشروع السعودي الجديد".

وأضافت الصحيفة أن "زيدان يدرس حالياً العرض خصوصاً ان نيوكاسل يسعى إلى بناء فريق منافس على البطولات من خلال ارتباط اسم النادي بمفاوضات مع البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي أنطوان غريزمان، والويلزي غاريث بيل".

وكانت الإدارة الجديدة النادي قد فتحت قنوات اتصال مع مدربين لامعين في الملاعب الأوروبية لقيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، أبرزهم: مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، ومدرب نيوكاسل سابقاً وداليان يفانج الصيني حالياً الإسباني رافايل بينتيز، ومدرب ميلان ويوفنتوس سابقاً الإيطالي ماسيميليانو أليغري، ومدرب روما وانتر ميلان السابق لوتشيانو سباليتي.

وفي الوقت الذي كان بوكيتينو الأقرب لتولي المهمة مقابل 23 مليون دولار بصفته لا يرتبط بأي ناد حالياً -بحسب "ميرور" البريطانية- دخل "زيزو" على خط المفاوضات وبات الأوفر حظاً لتولي المهمة حال موافقته على العرض.

وقاد زيدان فريق ريال مدريد في يناير 2016، قبل أن ينفصل عنه في مايو 2018، ثم عاد إليه في مارس 2019، ويمتد عقده مع النادي الملكي حالياً حتى يونيو 2022، وحقق "زيزو" مع "الميرينعي"‫ إنجازاً تاريخيا غير مسبوق من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية ولقب الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين، وعلى الصعيد الفردي فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017.‬



المدربون المرشحون لتدريب نيوكاسل

الفرنسي زين الدين زيدان

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو

الإسباني رافايل بينتيز

الإيطالي ماسيميليانو أليغري

الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

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