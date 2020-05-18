الامارات | وكيل محمد صلاح يحسم مصير عرض ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يحسم مصير عرض ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح حقيقة الأنباء التي أشارت إلى أن لاعب ليفربول تلقى عرضاً للانتقال إلى ريال مدريد في 2018.



ونشر عباس تغريدة على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "محمد لم يتحدث مع أي من المدربين السابقين بشأن مستقبله".



وكان المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، هاني رمزي قد أشار إلى أن محمد صلاح كشف عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد، بعد تألقه مع ليفربول في 2018، وتحقيقه أرقاماً قياسية مع "الريدز". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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