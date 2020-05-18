الامارات | «ماركا» تكشف حقيقة عرض ريال مدريد لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تكشف حقيقة عرض ريال مدريد لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مساعد مدرب مصر السابق، هاني رمزي، عن سر لأول مرة وحوار دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، في صيف 2018، عن تلقي النجم المصري عرضاً رسمياً من نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الانتقال إلى صفوف الملكي، وذلك عقب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة في 2018 أمام ريال مدريد بنتتيجة 3-1 في مباراة شهدت إصابة قوية للنجم المصري محمد صلاح، من قائد فريق ريال مدريد راموس، في كتفه، قبل أن يعود الريدز ويحقق لقب البطولة في العام التالي، محققاً لقبه السادس في تاريخ البطولة.

وقال هاني رمزي، في لقاء تلفزيوني: «عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر، كانت لدينا دورة تدريبية في سويسرا، كنت أتحدث إلى محمد صلاح وأخبرني بأن ريال مدريد أرسل له عرضاً».

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وتعليقاً على ما قاله مساعد المدرب، تابعت صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة، وتحدث عن هذا العرض، وقالت إنه كان عرضاً جيداً، ولكن الفرعون المصري قرر البقاء مع ليفربول؛ لأنه كان يشعر بالراحة هناك، ولايزال صلاح على رادار الفريق الملكي حتى الآن.

وكان النجم المصري قد أسهم في إعادة دوري أبطال أوروبا إلى الأنفيلد بعد 15 عاماً، في نسخة 2019، عقب هزيمة منافسه في الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبر في نهائي ملعب الواندا ميتروبوليتانو، كما يقترب اللاعب من إعادة لقب الدوري للفريق بعد غياب 30 عاماً.

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