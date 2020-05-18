شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تستنجد بأبنائها لإنقاذها من رونالدو «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستمر عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها الحياة العائلية لمهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وشاركت رودريجيز متابعيه بمقطع طريف لعائلتها يظهر فيه رونالدو وهو يهاجم صديقته ويطرحها أرضا ليحاول أبناؤه تخليص والدتهم من براثن الأب!.

وعلقت صديقة رونالدو على الفيديو: «أحب قضاء الوقت معا في اللعب والتعلم، نستمتع بأنفسنا، إذا كان هناك شيء يمكننا الخروج منه بشكل إيجابي من هذه العزلة، فهو أننا نخلق أسعد اللحظات بأنفسنا وهي 99% من الوقت، لحظات صغيرة، لأوقات يومية، مع العائلة، أحبكم».

ولدى رودريجيز والنجم البرتغالي ابنتهما «آنا مارتينا»، التي ولدت في نوفمبر 2018، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم «إيفا وماثيو» من قبل أم بديلة.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 12 عاما، من إمرأة أمريكية مجهولة الهوية.

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