سيلتك يقترب من التتويج بالدوري الإسكتلندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

اقتربت رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، من اتخاذ قرار إنهاء الموسم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم منح فريق سيلتك متصدر الترتيب لقب البطولة، فيما يهبط فريق هارتس إلى الدرجة الأولى. ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن 12 نادياً المشاركين في بطولة الدوري الممتاز اجتمعوا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع دعوة رئيس رابطة الدوري، نيل دونكاستر، لحضور الاجتماع. ويتصدر سيلتك الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، حيث أصبح قريباً من التتويج باللقب 9 توالياً، فيما يحتل هارتس المركز الأخير بفارق 4 نقاط خلف أقرب فريق في الترتيب. وأضاف ذات المصدر أن حسم مصير الفريقين يمكن أن يحدد اليوم الإثنين. وكان الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، طلب من بطولات الدوري الأوروبية المختلفة تقديم خططها بشأن الموسم في موعد أقصاه 25 مايو (أيار) الجاري، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإسكتلندي إيقاف كافة منافسات كرة القدم في البلاد حتى 10 من يونيو (حزيران) المقبل على أقل تقدير، حيث أنه موعد سيتم مراجعته.

