ليفربول يجبر يوفنتوس على سرعة حسم صفقة زانيولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

يعد اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو من أبرز المواهب الحالية في الكرة الإيطالية، ما جعله محط أنظار كبار "الكالتشيو". رغم تمسك نادي روما ببقاء اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، خاصة أن عقده يمتد حتى يونيو (حزيران) 2024، إلا أن "الذئاب" سيواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على خدماته. وتصدر زانيولو أخبار الصحف الإيطالية في الموسم الماضي، كونه أبرز الأهداف التي كان بطل الدوري، يوفنتوس يسعى للتعاقد معها، ولكن روما أغلق الباب تماماً أمام "السيدة العجوز". ويراهن جمهور روما على أن يكون زانيولو خليفة للاعب الأسطورة فرانشيسكو توتي، ولكن يرتبط ذلك برغبة اللاعب نفسه وقدرة روما على إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق العاصمي. وعاد اسم اللاعب الإيطالي الشاب للتداول مجدداً في الأيام الماضية بشأن رغبة يوفنتوس في حسم الصفقة لمصلحته، ولكن "السيدة العجوز" لا يضع زانيولو في المقام الأول، قبل حسم صفقات أخرى أكثر أهمية. في المقابل كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن اليوفي سيواجه منافسة قوية من ليفربول الإنجليزي، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب روما. ولا شك أن عرض "الريدز" قد يسهم في جعل يوفنتوس أن يبدأ التحرك لأجل استهداف التعاقد مع زانيولو، حيث سيُقدم عرضاً يشمل مبلغاً مالياً إضافة إلى بطاقة الجناح الدولي فيديريكو بيرنارديسكي. ويخشى اليوفي العلاقة القوية التي تجمع روما مع ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث تعاقد "الريدز" مع أفضل صفقاته من العاصمة الإيطالية، بضم النجم المصري محمد صلاح، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، حيث من المتوقع أن يضغط يوفنتوس بقوة في الأيام المقبلة لحسم الصفقة لمصلحته.

