شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان.. سعاد صالح: السمسرة فى عقود اللاعبين حرام شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة الاسلامى بجامعة الأزهر أن السمسرة والعمولات فى عقود اللاعبين أمر محرم شرعا خاصة وأنها أموال بلا مجهود أو تعب. وأضافت صالح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الله عز وجل حثنا على التفانى فى العمل وكسب الرزق عن طريق التعب والمجهود ليس هذا فحسب فهناك أحاديث شريفة متعددة تحث المسلمين على عدم التواكل و التراخي فى العمل فـعن طاوسٍ عن ابنِ عباسٍ رضِي الله عنْهما قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَـادٍ»، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «مَا قَوْلُهُ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟» قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا»، مُتَّفَقٌ عليه واللفظُ للبخاريِّ

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