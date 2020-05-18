شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون من أجل حسم الصفقات التبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، من أجل حسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وسيحدد تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية.

ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق مع انتظار رأى كارتيرون لحسم تلك المسألة حيث أجل مسؤولو الزمالك حسم الصفقات أيضا بالاتفاق مع كارتيرون لحين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالى الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ومن جانبه، أكد كارتيرون أن فريق الزمالك فى منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالى، إلا إنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى فيما يخص متطلبات الموسم الجديد فى حالة إلغاء الموسم الحالى ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.