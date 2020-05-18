شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الجودو: قرار مجلس الوزراء يعيد الأمل للحياة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، يعيد الأمل الى الوسط الرياضى ، بعودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى ، بعد توقف دام لأكثر من شهرين ماضيين ، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، إل اان الايام المقبلة ستشهد مخاطبات مع الأندية و الهيئات الرياضية اعضاء الجمعية العمومية لوضع خطوات عودة النشاط ، الاجراءات الاحترازية ، لضمان سلامة اللاعبين و المشاركين فى المنافسات .

واضاف مطيع فخر الدين أن القرار يمثل عودة الروح الى الحياة الرياضية مرة أخرى، فى ظل بدء اكثر من اتحاد فى خطة الاعداد لدورة الالعاب الاولمبية ، 2021 ، وذلك قبل توقف النشاط .

كان الاتحاد الدولى للجودو قرر تعديل بعض شروط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021، والمقرر أن تبدأ رحلة التأهيل بعد 30 يونيو المقبل.

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وأكد مطيع فخر الدين أن الاتحاد الدولى أبلغهم بتعديل بعض شروط التأهل، ولكن لن يتم الإعلان عنها وإخطار الاتحادات المحلية بالشروط إلا بعد استئناف البطولات والنشاط الدولى، والذى تقرر له بعد يوم 30 يونيو، فى ظل توقف جميع الأنشطة بمختلف الدول بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس ، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي من منتصف شهر يونيو المقبل ، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقدت اللجنة الاولمبية اجتماعا مع الاتحادات الرياضية لتجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفني للمنتخبات والبطولات والدعم المالي المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم في مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.