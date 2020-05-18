شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. رضا عبد العال ينقذ الأهلى من خسارة الدوري بهدف قاتل في جمهورية شبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 18 مايو 1996 ، سجل رضا عبدالعال مهاجم الأهلى هدفا قاتلا فى شباك رضا الأشرم حارس جمهورية شبين فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع ،ضمن فاعليات الاسبوع رقم "23" لمسابقة الدورى "1995-1996" ليحافظ الأهلى على آماله فى الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالى بعد حفاظه على فارق النقاط بينه وبين الزمالك المتصدر إلى نقطتين ، كانت المباراة تقترب من التعادل ، وهو ما يعنى زيادة الفارق مع الزمالك إلى أربع نقاط مرة أخرى وازدياد الأمر صعوبة على الأهلى قبل أن يتدخل الساحر رضا عبد العال ، وسدد رضا كرة قوية سكنت شباك شبين بعد 170 ثانية من الدقيقة 90، وأحرز هدفا أشعل هستيريا الأفراح فى شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوى فى مصر وخارجها.

هدف رضا عبد العال كان سبباً فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى بعد منافسة استمرت فى الأسابيع التالية حتى توجت فيما بعد بمباراة تاريخية أمام الزمالك أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر.

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وشارك رضا عبدالعال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك ، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.