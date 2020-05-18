شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. خالد مرتجى: بحب القطايف جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الاهلى، إنه عاشق للقطايف ويعتبرها من أكثر الأطباق الهامة على مائدة رمضان. وأضاف مرتجى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رمضان له طقوس معينة لديه منذ طفولته لذلك اعتبر القطايف أحد أهم أركان الأجواء الرمضانية - على حد قوله. ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكلات النجوم .. خالد مرتجى: بحب القطايف جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.