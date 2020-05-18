شكرا لقرائتكم الأهلي يُطالب "ضيوف رامز جلال" بدفع نسبة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، تحصيل نسبة النادي من اللاعبين الذين ظهروا في برنامج رامز مجنون رسمي خلال شهر رمضان وهم علي معلول ومحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا بالإضافة لسيد عبد الحفيظ نفسه، وحصل كلا منهم علي حوالي 500 الف جنيه نتيجه ظهورهم في البرنامج لتطلب ادارة الأهلي بنسبتها في هذه الأموال وهو ما تم إبلاغه لمدير الكرة.

وعقدت لجنة التخطيط جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق معه فى أزمة تصويره حلقة فى برنامج رامز مجنون رسمى دون الرجوع لإدارة النادى والحصول على إذن قبل الإقدام على تلك الخطوة.

ورفعت لجنة التخطيط تقريراً لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، فى الوقت الذى أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ، الذى يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

ودخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة بالأهلى، بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحال.