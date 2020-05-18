شكرا لقرائتكم ديل بييرو يرقد في مستشفى بسبب "حصوات الكلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الأحد أن أليساندرو ديل بييرو النجم السابق للمنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يرقد في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بسبب حصوات في الكلى.

ونشر ديل بييرو صورة له خلال تواجده في المستشفى، عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" معلقا عليها :"مازلت لا أستطيع أن أصدق أن شيئا صغيرا حجمه ثلاثة ملليمترات يمكن أن يسبب مثل هذا الألم الشديد".

وظهر ديل بييرو مرتديا الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ارتداء ديل بييرو الكمامة أثار مخاوف بعض متابعيه من المشجعين، لكنه أكد أنه مجرد إجراء وقائي.