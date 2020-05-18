شكرا لقرائتكم بايرن يهزم يونيون برلين ويعزز موقعه في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز بايرن ميونخ موقعه من جديد في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 80 .

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على شالكه 4 - صفر السبت في ديربي الرور، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من يوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.