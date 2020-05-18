حتى 2025.. تقارير: يوفنتوس يدرس تمديد عقد ديبالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية، إن إدارة نادي يوفنتوس يدرس تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا المقرر نهايته في يونيو 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الايطالية، فإن يوفنتوس يدرس تمديد عقد ديبالا حتى 2025.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس في انتظار حضور وكيل ديبالا إلى تورينو للاتفاق على تمديد العقد.

Advertisements

وأوضحت "لا جازيتا" أن البالغ من العمر 26 عاما ، يتقاضى حاليًا 7.5 مليون يورو سنويا ومن المتوقع أن يرفع يوفنتوس قيمة راتبه وفقا لشروط التمديد.

وساهم الأرجنتيني بسبعة أهداف وتسع تمريرات في 24 مباراة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالإضافة إلى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة عبر كوبا إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ديبالا كان أحد لاعبي يوفنتوس الثلاثة الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وتم الإعلان عن تعافيه قبل عدة أيام.