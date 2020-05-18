مدرب الاتفاق السعودي يحسم مصير أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو
قال خالد العطوي، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، أن جميع الأجانب مستمرون مع الفريق باستثناء المغربي وليد أزارو.
وانضم وليد ازارو لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من النادي الأهلي.
ووفقا لما جاء في صحيفة "الاقتصادية السعودية" فإن المدرب شدد على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا المغربي وليد أزارو،
وقال في تصريحاته "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا استؤنف الدوري حتى نهاية إعارته".
يذكر أن الفترة الحالية تشهد توقفا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
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