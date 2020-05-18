بالصورة.. برشلونة يخوض مرانا جماعيا تمهيدا لاستئناف الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتظم الفريق الأول بنادي برشلونة، اليوم الاثنين، في التدريبات الجماعية وفقا للمرحلة الثالثة التي أقرتها الحكومة الإسبانية.

وكان برشلونة قد أصدر بيانا أمس الأحد عبر موقعه الالكتروني أكد خلاله العودة للتدريبات الجماعية بدءا من اليوم.

وكان النادي الكتالوني قد عاد للتدريبات قبل عدة أيام ولكن بشكل فردي بعدما أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية بالعودة للتدريبات.

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ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر"، صورة من تدريبات الفريق الجماعية والتي شهدت مشاركة كل من مثل سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا ولويس سواريز.

ويقتضي البروتوكول الطبي في إسبانيا، تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تضم كل منها 10 لاعبين على الأكثر.

جدير بالذكر أن أندية الدوري الإسباني في انتظار القرار النهائي لاستئناف النشاط الكروي، وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قد ألمح إلى أن 12 يوليو قد يكون موعد مقترح لاستكمال الموسم.