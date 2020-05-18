رسميا.. سيلتك بطلا للدوري الاسكتلندي وهبوط هارتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت رابطة رابطة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنهاء الموسم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع منح فريق سيلتك متصدر ترتيب الدوري لقب البطولة، فيما تقرر هبوط فريق هارتس إلى الدرجة الأولى.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن جميع الـ12 ناديا المشاركين في بطولة الدوري الممتاز ، اجتمعوا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، يوم الجمعة الماضي، مع دعوة نيل دونكاستر رئيس رابطة الدوري لحضور الاجتماع، قبل إعلان القرار رسميا اليوم.

وتصدر سيلتك الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه رينجرز، ليتوج باللقب التاسع على التوالي، فيما احتل هارتس المركز الأخير برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أقرب فريق في الترتيب.

وفاز سيلتلك في 26 مباراة من أصل 30 مباراة خاضها، فيما خسر مباراتين وتعادل في مباراتين.

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وسجل سيلتك 89 هدفًا ، فيما تلقى 19 هدفًا فقط.

وأهدى النادي الأسكتلندي اللقب إلى الأطباء الذي يشاركون في إنقاذ الأرواح، في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا جميع مشجعيه للاحتفال في المنازل ليبقوا في أمان.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، طلب من بطولات الدوري الأوروبية المختلفة تقديم خططها بشأن الموسم في موعد أقصاه 25 مايو الجاري، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الاسكتلندي إيقاف كافة منافسات كرة القدم في البلاد حتى العاشر من يونيو المقبل على أقل تقدير، حيث أنه موعد سيتم مراجعته.

وكان شهر أبريل الماضي، شهد تصويت الـ42 ناديا الأعضاء في رابطة الدوري، بعد بعض الجدل، على إنهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري والدرجة الأولى والثانية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.