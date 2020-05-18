من يرفض التدريب يُحرم من راتبه.. مسئول بنادي بريميرليج يطالب بعدم دفع أجور اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مسئول في أحد أندية الدوري الإنجليزي إنه يجب على إدارات الأندية ألا تدفع رواتب اللاعبين الذين يرفضون العودة للتدريبات.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس، تصريحات لمسئول في أحد أندية الدوري الإنجليزي -دون ذكر اسمه-، أكد خلالها أنه لا ينبغي أن يحصل اللاعبون الذين يرفضون التدريبات على رواتبهم.

وقال المسئول: "لا أعتقد أنه يجب أن يتقاضوا رواتبهم، لسنا متأكدين ما هو الوضع بشأن عقودهم في الوقت الحالي".

Advertisements

ومن المقرر أن تعقد الأندية الـ20 اجتماعا اليوم الاثنين، للتصويت على عودة اللاعبين للتدريبات في مجموعات صغيرة تخضع لرقابة صارمة.

وأعلن بعض اللاعبين بشكل صريح رفضهم العودة للتدريبات في الوقت الحالي خوفا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وعلق المسئول قائلا: "أعتقد أن معظم -إن لم يكن كل- اللاعبين سيعودون إلى التدريبات على الرغم أن 50 % منهم لديهم مخاوف بشأن العودة إلى التدريب".

وأتم: "آمل أن نبدأ التدريب في مجموعات صغيرة هذا الأسبوع، تم اختبار جميع لاعبينا بهدف العودة للتدريب غدا الثلاثاء بعد التأكد من سلامة الجميع".