نحن عالقون في الثرثرة.. مدافع ليتشي ينتقد تأخر إيطاليا في استئناف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوليو دوناتي مدافع نادي ليتشي الايطالي، إنه يحسد زملاؤه في الدوري الألماني على استئناف النشاط الكروي، لافتًا إلى أن أندية كالتشيو مازالت عالقة في الثرثرة.

وتمكنت ألمانيا من استئناف النشاط الكروي لموسم 2019/2020 بعد توقف وصل إلى شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسبق لدوناتي اللعب في صفوف باير ليفركوزن وماينز الألمانيين قبل انتقاله إلى ليتشي ديسمبر الماضي.

وخلال تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" قال دوناتي: "إنها فلسفة الألمان، وهي طريقة تفكير تعلمتها منهم أيضًا، ليس من قبيل المصادفة أن يصبح الدوري الألماني أول بطولة أوروبية تعود لاستئناف النشاط".

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وأضاف: "نحن عالقون في الثرثرة، خلال شهرين ونصف، لم يتم وضع استراتيجية واضحة لكرة القدم، أصبحنا نكتة".

وتابع: "لا يمكننا تأجيل اتخاذ قرار في كل مرة ، ولكن هذا ما يحدث في إيطاليا، ليس لدينا يقين حول أي شيء، إسبانيا وإنجلترا على استعداد للاستئناف. في فرنسا اتخذوا الاتجاه المعاكس، لكنهم اختاروا طريقا على الأقل".

وواصل: "لقد حسدت زملائي، فكرت في شعورهم عند العودة إلى أرض الملعب، لقد أهدرنا الكثير من الوقت، آمل أن نحذو حذو ألمانيا".

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تعود الأندية الإيطالية للتدريبات الجماعية اليوم الاثنين، إلا أن تأخر إقرار البرتوكول الطبي منع تنفيذ القرار ليتم تأجيله إلى وقت لاحق.