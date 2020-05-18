رابطة الدوري الإسكتلندي تقترب من اتخاذ قرار إنهاء الموسم

اقتربت رابطة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم من اتخاذ قرارا نهائيا بإنهاء الموسم الحالي بسبب تداعيات انتشار فيروس ‎ بسبب تداعيات انتشار فيروس ‎ كورونا وبحسب ما نشرت ‏"سكاي سبورتس" البريطانية ، فانه سيتم منح فريق ‎سيلتك متصدر الترتيب لقب البطولة فيما يهبط فريق هارتس إلى الدرجة الأول .



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