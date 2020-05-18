صورة.. عبد الرزاق حمد الله يتغنى بسجله التهديفي

تغنى عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي بسجله التهديفي خلال مسيرته الرياضية والتي وصل فيها إلى 232 هدف .
وقام حمدالله بنشر انفوجراف عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي يكشف عن سجله التهديفي الكبير منذ 2011 وحتى الوقت الحالي .
ويمتلك حمدالله مسيرة رائعة بدأت مع نادي أولمبيك أسفى المغربي حيث سجل مع الفريق 17 هدفًا في عام 2011 كما سجل 15 هدفًا في 2012 ثم احترف في نادي أوليسوند وسجل معه 19 هدفًا في 2013 بالإضافة إلى 16 هدفًامع المنتخبات .
وفي 2014 انتقل إلى الدوري الصيني وسجل 28 هدفًا ثم عاد إلى فريق الجيش المغربي في 2015 وسجل معه 33 هدفًا ثم إلى الريان القطري في 2017 وسجل معه 29 هدفًا قبل أن يستقر بها الحال في النصر السعودي ويسجل معه في موسمي 2019 و 2020 حوالي 75 هدفًا في كل المسابقات.
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