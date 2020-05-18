ريال مدريد يقطع الطريق على ليفربول في صفقة هالاند

قطع نادي ريال مدريد الإسباني الطريق على ليفربول الإنجليزي في صفقة النجم النرويجي إيرلنج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
أكدت تقارير ألمانية اليوم عن تلقي نادي بوروسيادورتموند اتصالات من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات اللاعب عقب مباراة الفريق أمام شالكة في بداية عودة الدوري التي فاز بها الفريق الأصفر برباعة من دون رد.
وأشار المدير التنفيذى لفريق بوروسيا دورتموند أنه تلقى التهاني من يورجن كلوب وفلورنتينو بيريز بعد الفوز على شالكة في المباراة السابقة.
ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 54 نقطة، بعد مرور 26 جولة من المسابقة.
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