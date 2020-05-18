وكيل أعمال محمد صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي

رد رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على تصريحات هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق حول تلقي صلاح عرضًا من ريال مدريد الإسباني.

وأكد عباس في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على تويتر أن صلاح لم يناقش مع أي شخص ما يتعلق باحترافه قائلًا: محمد لم يُناقش أي خطط بخصوص مُستقبله الاحترافي مع أي مُدرب

سابق.

جاء ذلك بعد تصريحات رمزي التي قال فيها: كنت أتحدث مع صلاح وأخبرني أن ريال مدريد أرسل له عرضاً".

وأضاف: العرض كان جيدًا للغاية، ولكن صلاح تناقش معي ومع المُدرب كوبر، وقرر أن يبقى في ليفربول لأنه كان يشعر بالراحة هناك.