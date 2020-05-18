اتحاد الجوجيتسو الإماراتي يختتم منافسات البطولة التنشيطية

شهدت بطولة الجو جيتسو التنشيطية الأولى، التي نظمها الاتحاد الإماراتي، واختتمت أمس على صالة أرينا في مدينة زايد الرياضية، منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين في البطولة.
أقيمت البطولة بمشاركة 60 لاعباً من أبطال الإمارات المشاركين في المعسكر التدريبي المغلق، على ثلاثة أبسطة، أشرف عليها ثلاثة حكام معتمدين منالاتحاد.
وتعد البطولة التنشيطية الأولى من نوعها في المنطقة، منذ إيقاف الأنشطة الرياضية، وتطبيق إجراءات إحرازية كبيرة، حيث حرص اتحاد اللعبة على إطلاق المبادرات المتعاقبة، ليتوجها بتنظيم المعسكر التدريبي المغلق والبطولة التنشيطية.
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