ماذا قالت صحيفة ليفربول إيكو عن منافسة محمد صلاح أمام ميسي ورونالدو؟

تناول تقرير لصحيفة “ليفربول إيكو” الصعود الكبير مؤخرًا لنجم ليفربول “محمد صلاح” على مستوى المعلنين الذين يستعينوا به في الفترة الأخيرة.

أكدت الصحيفة الإنجليزية أن صلاح أصبح في مصاف أمثال أسطورة برشلونة “ليونيل ميسي“، ونجم وهداف يوفنتوس “كريستيانو رونالدو“.

وأشار التقرير إلى الدعم الكبير الذي يلقاه محمد صلاح من قبل جماهير كرة القدم المصرية بشكل خاص، وجماهير الكرة العربية والإفريقية، بالإضافة إلى جماهير ليفربول حول العالم، وكل ذلك يسهم بشكل واضح في ارتفاع قيمته التسويقية بالنسبة للمعلنين.

بالطبع ساعدت شعبية صلاح الجارفة والمستويات القوية التي يقدمها النجم المصري في الملاعب الإنجليزية خصوصًا والأوروبية عمومًا في كل ذلك؛ فالنجم المصري يمتلك أكثر من 38 مليون متابعًا على حسابه بموقع الصور الشهير “إنستجرام” حيث يحصل أقل منشور على مليون إعجاب.

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اقتحم صلاح قائمة أكثر الرياضيين دخلًا في العالم بكل تلك الاتفاقات وعقود الرعاية التي وقعها في الأشهر الماضية، وأصبح بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

شركات ملابس رياضية مثل “أديداس” الألمانية، مرورًا بشركات مشروبات غازية مثل “بيبسي” وشركات اتصالالت وهواتف محمولة مثل “فودافون” و”أوبو”، بالإضافة إلى شركات النقل مثل مركز بريد “دي إتش إل إكسبريس” الألماني لتسليم المستندات . كل تلك الأسماء وغيرها تضع محمد صلاح في خانة خاصة للغاية لم يصل لها الكثير من النجوم.

وتطرقت الصحيفة بشكل موسع للإعلانات التي ظهر بها صلاح خلال العام الماضي، كما استعرض التقرير أيضًا مدى تأثير النجم المصري على الرأي العام، حيث تم اختياره ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم بمجلة “تايم”، كما ظهر ضمن قائمة أكثر 100 رياضي دخلًا في العالم في تقرير لمجلة “فوربس”.