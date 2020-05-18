شاهد | القميص الاحتياطي الثالث لـ “ريال مدريد” في موسم 2021/2020

ظهرت تسريبات جديدة لقمصان ريال مدريد للموسم القادم 2020/21، بعد أن كانت قد ظهرت صور مسبقة عن القميص ذي اللون الوردي بحفريات الحيوانات الذي سيرتديه الميرنجي في الموسم القادم.

وفي صور جديدة نُشرت، أميط اللثام عن القمصان الثلاثة لريال مدريد عن الموسم المقبل، والتي ستكون بالألوان: الأبيض، والوردي، بالإضافة إلى الأسود.

القميص الأساسي

أما القميص الأساسي فسيكون أبيض اللون كما المعتاد مع بعض التطعيمات الوردية والسوداء، أي إن اللون الوردي سيكون العنصر المشترك في القمصان الثلاثة للموسم المقبل.

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القميص الثاني

سيكون القميص الثاني ورديًا مثل قميص الفريق في موسم 2014/15، وستكون هناك تفاصيل بالأبيض في القميص، منها العلامة التجارية لأديداس، وبعض الأشياء الإعلانية.

القميص الثالث

أما القميص الثالث، فسيكون أسود اللون بتطعيمات وردية، وسيكون مصممًا بشكل أكثر فوضوية.

وستحمل القمصان كلمة (طيران الإمارات.. حلق بشكل أفضل) بدلًا من (طيران الإمارات) فحسب.