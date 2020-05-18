صدمة لجمهور برشلونة..أسطورة الفريق يرفض ضم نجم ليفربول!

نصح نجم برشلونة الإسباني السابق “تشافي هيرنانديز” ناديه بعدم التعاقد مع جناح ليفربول، “ساديو ماني” في فترة الانتقالات المقبلة، وأشاد نجم خط وسط إسبانيا السابق بقدرات الدولي السنغالي، لكنه يرى أنه لا يناسب طريقة لعب الفريق الكتالوني.

كان ماني في حالة رائعة هذا الموسم؛ حيث ساعد فريقه في الفوز “بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية” والوقوف في صدارة البريميرليج بفارق 25 نقطة كاملة، كما لعب في الموسم الماضي دورًا كبيرًا في فوز الفريق بلقب “دوري أبطال أوروبا“.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأشهر الأخيرة إلى أن ماني أحد اللاعبين الذين يضعهم برشلونة صوب عينه، أثناء استعدادهم لإصلاح خط الفريق الأمامي في ظل اقتراب “لويس سواريز” من المغادرة.

لكن قائد “برشلونة” السابق، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، يعتقد أن ماني لن يكون الأنسب لأسلوب لعب البرسا، وقارنه مع سواريز عندما كان لاعبًا لليفربول.

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ونشرت صحيفة الصن البريطانية تصريحات تشافي التي قال فيها: “ماني يستطيع قتلك في المساحات المفتوحة، لكن برشلونة يحتاج إلى لاعبين يعرفوا كيفية التحرك في المساحات الصغيرة”.

وواصل: “أفكر في لاعب يتأقلم مع برشلونة وليس من السهل العثور عليه”.

واختتم: “إيتو كان مثالياً مثل لويس سواريز الآن”.

يُذكر أن نجم منتخب السنغال، ساديو ماني انضم إلى ليفربول في صيف 2016 من ساوثهامبتون، حيث شارك النجم الأسمر في 161 مباراة مع الريدز منذ 2016، وسجل 77 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.