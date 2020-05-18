وكيل محمد صلاح يُكذب ما قيل عن ريال مدريد

كذب وكيل أعمال هداف ليفربول “محمد صلاح” ما تردد في وسائل الإعلام المصرية عن نية ريال مدريد في التعاقد مع موكله خلال الميركاتو الصيفي 2018، حسب ما قاله أحد مدربي صلاح السابقين.

وأشاع هذا الخبر، مدرب منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 “هاني رمزي” خلال حديثه مع وسائل الإعلام المحلية، حيث أكد أن محمد صلاح ناقشه في مستقبله المهني، ودراسته للانتقال إلى ريال مدريد بعد تلقيه لعرض جاد وذلك خلال صيف 2018.

وكتب وكيل محمد صلاح (رامي عباس) عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “محمد صلاح لم يناقش أبدًا أي شيء يتعلق بمسيرته وخططه مع أي مدرب سابق له”.

وأشرف هاني رمزي على تدريب محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في المغرب عام 2011 ثم في دورة الألعاب الأولمبية 2012، كما عمل كمساعد للمدير الفني لمنتخب مصر الأول “خافيير أجيري” في كأس أمم أفريقيا 2019.

واهتمت صحيفة ماركا الإسبانية بالتحدث عن تصريحات هاني رمزي عن إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد، وانتشر الخبر على نطاق واسع في الصحف الإنجليزية المقربة من ليفربول مثل (الإيكو)، حتى جاء رامي عباس ليكذب كل شيء.