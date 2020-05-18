جدول مباريات اليوم الاثنين 18-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

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يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الاثنين الموافق 18-5-2020، ويعتبر يومًا هادئًا على مستوى المباريات، حيث لعبت أبرز المباريات بالدوري الألماني والدوري الكوري الجنوبي والدوري البيلاروسي يوم أمس وايضًا يوم السبت.
ومن أبرز نتائج مباريات اليومين الماضيين، تحقيق “بوروسيا مونشنجلادباخ” الفوز على “إينتراخت فرانكفورت” بنتيجة (3-1)، واكتسح “بوروسيا دورتموند” فريق “شالكه” برباعية نظيفة، وكذلك انتصر “بايرن ميونخ” على “يونيون برلين” بهدفين مقابل لا شئ.
اما اليوم سيشهد ختام مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، بالإضافة إلى عودة مباريات الدوري التركمانستاني الممتاز “يوكاري ليجا”.
والبداية من ألمانيا، حيث يواجه فريق “فيردر بريمن” نظيره “باير ليفركوزن” في مباراة نارية على ملعب الاول “فيسير شتاديون” بمدينة بريمن، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
ننتقل إلى تركمانستان، مع الجولة التاسعة من الدوري المحلي، وتبدأ اولى المباريات في تمام الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، بمواجهة فريق “ساجدام” نظيره “نبيتجي”، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.
والتالي جدول مباريات اليوم الاثنين 18-5-2020
مباريات الدوري الألماني – الجولة 26
- فيردر بريمن – باير ليفركوزن. الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري التركمانستاني الممتاز – الجولة التاسعة
- ساجدام – نبيتجي. الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش.
- ميرف – إينيرجيتيك. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
- أشكاباد – كوبيتاك أشكاباد. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
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