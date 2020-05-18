آرسنال يطلب التعاقد مع حارس برشلونة “نيتو”

ارتبط نادي آرسنال الإنجليزي بحركة صيفية لحارس مرمى برشلونة “نيتو”، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق اللندني، خلال الفترة القادمة.

وظهر اللاعب البرازيلي الدولي مرة واحدة فقط في الدوري الأسباني في 2019-20، بعد انتقاله من فالنسيا الصيف الماضي، نظرًا لبراعة منافسه “مارك أندريه تيرشتيجن” حارس برشلونة الأساسي.

على الرغم من تسجيل اهتمامهم في خطوة سابقة خلال شهر يناير الماضي، فإن فريق “ميكيل آرتيتا” جدد اهتمامه بالحارس الذي كان في يوم ما حارس السامبا الأول، وفق صحيفة “ديلي إكسبريس”.

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كما يتتبع تشيلسي المنافس المحلي لآرنسال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، في ظل عدم ثقة المدرب “فرانك لامبارد” في حارسه الأساسي “كيبا”، الذي جلس على مقاعد البدلاء لفترة هذا الموسم.

وارتبط نادي برشلونة بالتعاقد مع حارس مرمى أياكس أمستردام “أندريه أونانا”، الذي يريد العودة إلى الفريق الذي تخرج من أكاديميته في وقت سابق، والدخول في منافسه مع حارس مونشينجلادباخ السابق.

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