بعد 15 عامًا على رحيله إلى برشلونة .. “بولتون” كان السبب وراء خسارة مانشستر يونايتد لبيكيه

قال فتى مانشستر يونايتد الذهبي “واين روني” إن مدافع برشلونة “جيرارد بيكيه” تعرض للتخويف، من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأنه لم يستطع التعامل مع التحامات فريق بولتون واندرارز.

أمضى النجم الإسباني أربع سنوات في مانشستر يونايتد، قبل أن يعود إلى برشلونة، وأصبح شخصية رئيسية هناك، ضمن الجيل الذي فاز بالدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا في مناسبات متعددة.

ومع ذلك، مع قدوم “نيمانيا فيديتش” و”ريو فرديناند”، أصبح الثنائي هو المفضل في قلب الدفاع المختار لـ “السير أليكس فيرجسون”.

وسبق وظهر بيكيه فقط في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز،قبل إعادة الانضمام إلى برشلونة في عام 2008، وسبق وتحدث أكثر من مرة عن أسباب رحيله عن مسرح الأحلام.

“بولتون” كان السبب وراء خسارة مانشستر يونايتد لبيكيه

وكانت مباراة في الموسم الأخير لبيكيه في إنجلترا هي السبب وراء رحيله، وخسرها الشياطين الحمر 1-0 أمام بولتون، عندما تم سحب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بعد 59 دقيقة، وهو ما اعتقد روني أنه قضى عليه في أولد ترافورد.

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كتب روني في عموده لصحيفة الصنداي تايمز قائلاً “بولتون أنهى مسيرة جيرارد بيكيه في يونايتد، لقد كان شابًا وتعرض للتنمر هناك، عندما قرر فيرغي، أنه لم يكن مناسبًا للدوري الممتاز ومن الأفضل له العودة”.

ثم تابع الفتى الذهبي “أتذكر دائما فيديتش إذا كنا ذاهبين إلى بولتون، وكان الأمر كذلك عندما كان على وشك مواجهة ديدييه دروجبا، فسيكون في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يُضح بنفسه”.

يذكر أن هدف بولتون الوحيد في ذلك اليوم جاء من نيكولاس أنيلكا، عندما استغل قفزة بيكيه الضالة ليسجل في شباك اليونايتد.

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