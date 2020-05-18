لعب النجم البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” والمحترف بين صفوف نادي بايرن ميونخ مع منتخب بولندا منذ عام 2008، ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، كما تم اختياره بالتصويت كأفضل رياضي في بولندا.
وأختير ليفاندوفسكي كأفضل لاعب بولندي للعام السابع على التوالي ويعد هذا رقم قياسي، وأحتل المركز الرابع في جائزة كرة الفيفا الذهبية لعام 2015، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا.
وصلت عدد مشاركات ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا الى 112 مباراة، سجل خلالها 61 هدفاً، وشارك في يورو 2012 و2016، وشارك ايضا فى كأس العالم 2018 بفرنسا.
وكان ليفاندوفسكي هداف تصفيات كأس العالم 2018 برصيد 16 هدفاً مع المنتخب البولندي، وكان ايضا هداف تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 برصيد 13 هدفاً.
إليكم فيديو جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا
أهداف ليفاندوفسكي فى تصفيات كأس العالم 2016
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