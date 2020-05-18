برشلونة يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس .. سيميدو مقابل بيانيتش ودي تشيليو ومبلغ مالي

وسوف تشهد الصفقة التبادلية أيضًا دفع يوفنتوس للفريق الإسباني 25 مليون يورو؛ لأن سيميدو هو اللاعب الأعلى قيمة، وتتجاوز قيمته لاعبي البيانكونيري.

وأوضحت “سبورت” أنه في هذه اللحظات يعمل سيميدو ويوفنتوس على التوصل لاتفاق شخصي، ولكن برشلونة وافق بالفعل على شروط عقدي بيانيتش ودي تشيلي.

وفقًا لمصادر في الصفقة، يحب سيميدو فكرة اللعب لعملاق إيطاليا، على عكس أرثور ميلو، كما أن وكيله خورخي مينديز لديه بالفعل أساس جيد مع إدارة يوفنتوس.

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سيميدو تبلغ قيمتها السوقية 50 مليون يورو، حيث أظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أداءً جيدًا في برشلونة على مدار المواسم الثلاثة الماضية، لكنه لم يحتفظ بمكانه الأساسي في منافسته مع سيرجي روبرتو.

وتم تصعيد دي تشيليو في ميلان وانتقل إلى يوفنتوس قبل ثلاث سنوات مقابل 8.5 مليون يورو، لعب 39 مباراة لبطل إيطاليا، وكان له موسم غريب بسبب الإصابات ولم تزداد حصيته عن اللعب لثماني مرات فقط هذا الموسم.

وسينضم بيانيتش -30 سنة- أيضا إلى برشلونة، بعدما انتقل إلى يوفنتوس من روما مقابل 35 مليون يورو قبل أربعة أعوام، وقد تراجعت قيمته السوقية بسبب أنه في مراحل مسيرته الأخيرة.

وسوف تتم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء جميع المسابقات، يمكن أن يستمر دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس، وإذا تم تأجيل دوري الأبطال حتى سبتمبر سوف يلعب بيانيتش بقميص البلاوجرانا وسيميدو مع البيانكونيري.

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