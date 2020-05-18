رياضة | الأهلي يؤجل حسم مصير كأس مصر عقب الانتهاء من بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤجل حسم مصير كأس مصر عقب الانتهاء من بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الأهلي استئناف مسابقة كأس مصر، كأولى بالونات الاختبار لعودة النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب وباء كورونا.

ويتمسك الأهلي باستئناف مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، وعدم إلغاء الموسم الحالي، رغم ضغط عدد كبير من الأندية من أجل انطلاق موسم جديدـ وإلغاء النسخة الحالية من البطولة.

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ورفضت إدارة القلعة الحمراء، لفكرة استكمال مسابقة كأس مصر أولاً، مطالبًا بضرورة استكمال الموسم المحلي ببطولة الدوري الممتاز، خاصة أن هناك دورًا كاملًا، وبعدها بحث مصير بطولة كأس مصر.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الأهلي خاض حتى الآن في المسابقة 17 لقاء وحقق الفوز في 16 وتعادل في لقاء وحيد، قاطعًا بذلك مشواراً طويلاً نحو التتويج ببطولة الدوري قس نسخته الحالية.