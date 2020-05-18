رياضة | فوز بايرن وتألق هالاند.. أبرز نقاط عودة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز بايرن وتألق هالاند.. أبرز نقاط عودة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فيما يلي أبرز نقاط عن جولة العودة بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مطلع الأسبوع.

عودة المباريات في ألمانيا، كان أسعد خبر للأندية خلال عدة أسابيع، لكن الجماهير غابت عن المدرجات في ظل قيود كورونا، والاعتياد على هذه الأجواء سيحتاج لبعض الوقت.

وقال مدرب دورتموند، لوسيان فافر: "الأمر غريب جداً، لا توجد ضوضاء، تسدد على المرمى وتمرر كرة رائعة وتسجل هدفاً ولا يوجد رد فعل، لا شيء يحدث".

وقال لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر: "هذه الأجواء تذكره بمباريات كبار السن في المساء."

وأجبرت الفرق على تجنب الاحتفالات الجماعية ضمن قواعد الصحة والسلامة قبل استئناف النشاط، لكن لم يكتم نجوم هيرتا برلين فرحتهم، واحتفلوا بشكل تقليدي خلال الفوز 3-0 على هوفنهايم.

وقال فيداد إبيسفيتش الذي سجل هدفاً: "أنا آسف ولكننا لسنا روبوتات، نحن لاعبون متحمسون".

وأضاف: "سألت الطبيب قبل المباراة إن كان الهدف سيحتسب إذا احتفلنا، هذا أهم شيء بالنسبة لي".

ولن يتمكن مدافع دورتموند دان أكسل زاغادو من اللعب مجددا هذا الموسم بسبب الإصابة.

وأصيب اللاعب في أربطة الركبة خلال تدريب في أبريل ، وكان من المتوقع عودته عند استئناف المباريات، لكن استمر غيابه خلال الفوز على شالكه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني بعدما فوز بايرن ميونيخ المتصدر،على نظيره اونيون بيرلين بهدفين مقابل لاشئ ورفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

ونستعرض ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة من 26 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

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4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 33 نقطة من 26 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 27 نقطة من 26 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.