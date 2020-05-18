رياضة | جوناثان دي جيسوس يشارك بمران إلتشي بعد تعافيه من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جوناثان دي جيسوس يشارك بمران إلتشي بعد تعافيه من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع البرازيلي جوناثان دي جيسوس، لاعب إلتشي الإسباني، من التماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد، اللاعب الوحيد داخل صفوف ناديه المصاب بالفيروس.

وعاد المهاجم البرازيلي، للمشاركة في أول مران له بالملعب مع فريقه، منذ عودته للتدريبات، وشارك إلى جانب 9 آخرين من زملائه.

ولم يشارك جوناثان في التدريبات المنفردة للاعبين، ولم ينضم للمران الجماعي إلا بعد التأكد من شفائه التام من الفيروس التاجي بعدما جاءت نتائج ثلاثة تحاليل خضع لها سلبية.

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وكان نادي إلتشي الإسباني أعلن في وقت سابق عن إصابة نجمه البرازيلي جوناثان دي جيسوس مهاجم الفريق بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إيجابية الفحوصات الذي تعرض لها.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إلتشي أعلن أن نجمه جوناثان سيخضع لإجراءات الحجر والعزل الصحي لمدة 14 يومًا بعد تأكد إصابته بكورونا.