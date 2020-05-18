رياضة | حاوي بيراميدز يحسم موقفه من الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حاوي بيراميدز يحسم موقفه من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مسأله رحيله عن النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصةً بعد أن ربطته وسائل الإعلام بالرحيل صوب فريق نادي الزمالك .

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن محمد فاروق قد عبر في مداخلة هاتفيه على إحدى القنوات المصرية أنه قام بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية ولا يفكر حالياً في الرحيل.

وبرر فاروق رغبته في البقاء داخل صفوف براميدز أنه يرغب في حصد الكثير من البطولات وأثنى على الصفقات التي أبرمها الفريق من أجل الوقوف على منصات التتويج مثل التعاقد مع عبد الله السعيد الذي أحدث وصنع فرق كبير في الفريق.

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كما أكد أن إنتقال الأسطورة الحية أحمد فتحي لصفوف الفريق سوف تمثل إضافة كبيرة الموسم المقبل وشدد على أن سياسية النادي فيما يخص ملف الإنتقالات وضم نجوم الكرة المصرية يهدف إلى حصد بطولات ليس فقط على المستوى المحلي بل والأفريقي والقاري أيضاً .