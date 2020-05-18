رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز.. والسبب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز.. والسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك بشكل رسمي على عدم ضم محمد فاروق صانع ألعاب نادي بيراميدز، والأهلي السابق، خلال الانتقالات المقبلة.

وتراجع الفارس الأبيض عن التفاوض مع محمد فاروق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تمسك إدارة فريق بيراميدز باستمراره خلال الموسم الجديد.

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وأوضحت مصادر أن اللاعب يخشى في الوقت نفسه من خطوة ارتداء قميص الزمالك، في ظل وجود تكدس تحت مركز رأس الحربة بالوقت الحالي.

ويشار أن انضم محمد فاروق لـ بيراميدز في موسم 2018، قادمًا من المقاولون العرب، الذي انضم إليه قبل أن يبلغ صفوف الأهلي في 2014، ومن ثم وادي دجلة والإنتاج الحربي.