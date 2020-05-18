رياضة | الأهلي يدرس إعارة سعد سمير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس إعارة سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، إعارة سعد سمير مدافع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويرغب فايلر في تعزيز مركز خط الدفاع عم طريق التعاقد مع مدافع سوبر، ولعل أبرز الأسماء التي يرغب في التعاقد معها أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي.

حيث أشارت بعض التقارير أن فايلر وافق على إعارة سعد سمير، للحصول على مزيد من الدقائق، لاستعادة مستواه ولياقته البدنية، خصوصا بعض الإصابة الأخيرة التي تعرض لها ويغيب على إثرها.

ويضم الأهلي في مركز خط الدفاع كل من أيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى.

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وفي سياق آخر اشتعل صراع جديد في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم احمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الاهلي على توقيع أحمد توفيق ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع بيراميدز بشكل رسمي.

كما دخل نادي الزمالك في الصفقة حيث أظهر رغبة في عودة أحمد توفيق للفريق مرة أخرى في الصيف القادم.

ولكن أكد نادي بيراميدز أنه لا ينوي بيع أحمد توفيق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

يذكر أن أحمد توفيق كان قد رحل عن صفوف نادي الزمالك لينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في انتقالات موسم ٢٠١٨ الماضية لمدة ٣ مواسم قادمة.