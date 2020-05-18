رياضة | عاجل.. حبس نجم تشيلسي والسبب غريب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس نجم تشيلسي والسبب غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إحتجاز الشرطة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بعد شجار مع إمرأة .

وكانت شرطة متروبوليتان قد أبلغت الصحف أنه تم إستدعاء سيارات الإسعاف في لندن بسبب وجود إمرأة في حالة صحية غير جيدة وتظهر عليها علامات الإعياء الشديدة نتيجة التعرض للضرب المبرح .

وقالت صحيفة " ذا صن " إن المرأة تم نقلها إلى المستشفى في الوقت الذي تم إحتجاز اللاعب الشاب كالوم هودسون أودي في المنطقة ذاتها التي وقع فيها الشجار وهو حتى الآن قيد الحجز.

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في الوقت الذي رفضت فيه إدارة تشيلسي التعليق على الأمر وإكتفوا فقط بمتابعة الموقف عن بعد خاصةً أن مثل هذه التصرفات تمس بإدارات الأندية وتسبب لهم حرج كبير ومشاكل عديدة .

مشاركات هودسون أودي مع تشيلسي

وقبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " شارك أودي مع تشيلسي في 18 بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 3 مباريات مع منتخب بلاده والذي لعب له للمرة الاولى دولياً عام 2019 .



