رياضة | بلال عن طلب الزمالك الحصول على لقب القرن.. كسبونا في السوبر من حقهم (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلال عن طلب الزمالك الحصول على لقب القرن.. كسبونا في السوبر من حقهم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر أحمد بلال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من رغبة نادي الزمالك في الشكوى للحصول على لقب القرن الإفريقي من القلعة الحمراء.

وشكل مسؤولو الأبيض، لجنة للتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لإثبات أحقية الزمالك باللقب الذى استحوذ عليه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى 2001.

وكتب أحمد بلال، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "معرفش الناس ليه اتضايقت لما الغندور قال نادى الزمالك بطل القرن.. عادى على فكره.. هو مش الزمالك كسب بطل القرن فى السوبر.. خلاص يبقى الزمالك بطل القرن".

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلى فى كأس السوبر المصرى بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية.