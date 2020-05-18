رياضة | فايلر يجدد استفساره عن موقف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يجدد استفساره عن موقف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، على الاستفسار عن مصير رمضان صبحي لاعب الفريق، في الموسم الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع السويسري، مع مع محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، جمعتهما في الأيام القليلة الماضية رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتحدث عن أخر المستجدات.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي بنهاية الموسم الجاري، وحال عدم تمديد الاعارة أو شرائه سيعود لناديه الانجليزي، هيدرسفيلد تاون.

وأبلغ محمود الخطيب، رينيه فايلر بتحرك النادي الأهلي من أجل شراء رمضان صبحي بصورة نهائية هذا الصيف، وهناك تفاوض مع نظرائهم في هيدرسفيلد من أجل تخفيض قيمة شراء رمضان صبحي المقدرة بمبلغ 7 ملايين يورو في الفترة المقبلة.

وطلب رينيه فايلر من مسئولي النادي الأهلي ضرورة استمرار رمضان صبحي مع الفريق في الموسم المقبل، نظرًا لكونه أهم لاعبي الفريق في ولايته.