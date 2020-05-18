رياضة | الأهلي يستقر على معاقبة ثنائي الفريق بسبب «غالي»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على معاقبة ثنائي الفريق بسبب «غالي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع عقوبة على ثنائي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار عبدالحفيظ، بتوقيع غرامة على محمد هاني ، ورمضان صبحي ثنائي الفريق، عقب مشاركتهم في مباراة كرة خماسي بصحبة حسام غالي قائد الفريق السابق ومدير الكرة بنادي الجونة.

ونشر رمضان صبحي، صور خلال لعبه لمباراة كرة خماسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وشارك الثنائي في مباراة الخماسي رغم تحذيرات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق من التجمعات في أيام رمضان، خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان عبدالحفيظ، طلب من لاعبي الأهلي عدم الخروج من المنزل في رمضان، وتلبيه دعوات الافطار خارج المنزل من الأصحاب والأقارب، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات.